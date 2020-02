Paços de Ferreira regressa aos triunfos na receção ao Famalicão O Paços de Ferreira regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao receber e vencer o Famalicão por 2-1, dando um passo importante na luta pela fuga aos últimos lugares. desporto Lusa desporto/pacos-de-ferreira-regressa-aos-triunfos-na_5e52b52af0a7d51282a66267





Golos no espaço de sete minutos, por Uilton (71) e Denilson (78), deram vantagem de dois tentos aos pacenses, que não venciam há seis jornadas, enquanto o Famalicão ainda reduziu aos 89, por Toni Martinez, jogador que teve a oportunidade de igualar o encontro, mas falhou uma grande penalidade, aos 90+8.

Com este triunfo, o Paços de Ferreira mantém o 16.º lugar, mas agora com 19 pontos, mais quatro do que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de despromoção e que hoje joga em casa do FC Porto.

Já os famalicenses, que somaram o sexto jogo consecutivo sem vencer, estão na sexta posição, com 33 pontos.

