"Pensámos em organizar um torneio com menos público, ou mesmo à porta fechada, mas, perante as incertezas e dificuldades que foram surgindo, acabámos por optar pela anulação", refere em comunicado a organização do torneio, que se realiza ininterruptamente desde 1984 na cidade japonesa de Osaka.

O cancelamento do torneio, que no ano passado foi ganho pela nipónica Naomi Osaca, acontece poucos dias depois de terem sido canceladas todas as competições dos circuitos de ténis masculino e feminino na China.

Paradas desde março devido à pandemia de corid-19, que de acordo com o mais recente balanço já provocou mais de 650 mil mortos e infetou mais de 16,3 milhões de pessoas, as competições de ténis devem ser retomadas em agosto.

AO // AJO

Lusa/Fim