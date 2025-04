Num mês com menos encontros da Liga inglesa, devido aos compromissos das seleções e pela Taça de Inglaterra, o Forest venceu em casa o campeão Manchester City (1-0) e fora o Ipswich (4-2), mantendo a equipa no terceiro lugar, de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com 30 jornadas disputadas, o Nottingham Forest tem 57 pontos, menos 16 do que o líder Liverpool e menos quatro do que o Arsenal, o Chelsea (quarto) está a cinco pontos da equipa do português, e o Manchester City, quinto e primeiro fora da zona de acesso à 'Champions', está a seis.

Na sua carreira na Premier League, Nuno Espírito Santo, que passou por Wolverhampton e Tottenham, já venceu por sete vezes o prémio para melhor treinador do mês, sendo apenas superado por sete treinadores na história da competição.

O Nottingham Forest garantiu ainda a qualificação para as meias-finais da Taça de Inglaterra, algo que não conseguia desde 1990/91, quando chegou pela última vez à final da prova, que ganhou duas vezes.

