O número dois nacional e 123.º colocado no 'ranking' ATP beneficiou do estatuto de 'lucky loser', após ter perdido na última ronda da fase de qualificação, para garantir a estreia no All England Club, onde vai disputar igualmente a prova de pares ao lado do também português Francisco Cabral.

Nuno Borges vai, assim, jogar terça-feira a primeira ronda de Wimbledon com o norte-americano Mackenzie McDonald (55.º ATP) e, caso vença, o encontro seguinte poderá ser frente a João Sousa, que vai defrontar na estreia o francês Richard Gasquet.

