A guarda-redes Ana Catarina, a fixo Inês Fernandes, as universais Ana Azevedo e Pisko, as alas Cátia Morgado, Fifó e Sara Ferreira e as pivot Carla Vanessa e Janice Silva vão repetir a presença na fase final, novamente sob alçada do selecionador Luís Conceição.

Numa convocatória sem surpresas e dominada entre Nun'Álvares, com cinco atletas, e Benfica, com quatro, sobressai o regresso da ala 'encarnada' Maria Pereira, tal como as saídas da 'guardiã' Marta Costa, também dos lisboetas, e da ala fafense Tânia Sousa.

Essa dupla constava numa pré-convocatória de 15 nomes divulgada por Luís Conceição em fevereiro, quando o Campeonato da Europa estava marcado para o fim de semana de 25 e 27 de março, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, tendo, entretanto, sido adiado.

A exclusão das seleções russas das competições sob tutela da UEFA e a indefinição em torno da participação da Ucrânia, afetada pela ofensiva militar da Rússia, justificou o protelamento por quase três meses do torneio, que mantém três dos quatro finalistas.

A Hungria, repescada pela UEFA para substituir a Rússia, vai ser adversária de Portugal nas meias-finais, agendadas para 01 de julho, às 21:30, quatro horas e meia depois de a Espanha, detentora do título, medir forças com a Ucrânia no primeiro duelo da fase final.

O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final decorrem dois dias depois, às 14:30 e 18:00, respetivamente, no ocaso da segunda edição da prova, estreado nestes moldes em 2019, também em Gondomar, com uma derrota lusa frente à Espanha (0-4).

A formação de Luís Conceição qualificou-se para o Campeonato da Europa de 2022 em outubro de 2021, ao vencer o Grupo 2 de apuramento com nove pontos, face às vitórias ante Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1), que albergou a 'poule' em Karlovac.

As vice-campeãs europeias vão concentrar-se em Oliveira de Azeméis para arrancarem os trabalhos na segunda-feira, numa altura em que Benfica, tetracampeão nacional e vencedor da Supertaça, e Nun'Álvares, detentor da Taça de Portugal e da Taça da Liga, ainda estão a discutir a final da edição 2021/22 do campeonato à melhor de cinco jogos.

Vencedoras da fase regular, as 'encarnadas' lideram por 2-1 a decisão do 'play-off' e podem lograr o 'penta' no domingo, caso triunfem no pavilhão do emblema de Fafe.

Já a programação da equipa das 'quinas' será anunciada oportunamente pela Federação Portuguesa de Futebol, incluindo um jogo de preparação com a Ucrânia, em 24 de junho, pelas 20:00, no Pavilhão Municipal Professor António Costeira, em Oliveira de Azeméis.

Lista das 14 convocadas:

- Guarda-redes: Ana Catarina (Benfica) e Maria Odete Rocha (Nun'Álvares);

- Fixo: Inês Fernandes (Benfica);

- Ala: Ana Pires 'Loira' (Nun'Álvares), Carolina Pedreira (Sporting), Carolina Rocha (Novasemente), Cátia Morgado (Nun'Álvares), Fifó (Città de Falconara, Ita), Maria Pereira (Benfica) e Sara Ferreira (Benfica);

- Pivot: Carla Vanessa (Nun'Álvares) e Janice Silva (Città de Falconara, Ita);

- Universal: Ana Azevedo (Vermoim) e Daniela Ferreira 'Pisko' (Nun'Álvares).

RYTF // AMG

Lusa/Fim