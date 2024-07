As neozelandesas, que já tinham conquistado a prata na estreia da variante de râguebi nos Jogos Olímpicos, em 2016, somam a terceira medalha em três participações, enquanto o Canadá conquistou o seu segundo metal na prova feminina, após ter arrecadado o bronze no Rio2016.

No encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares, os Estados Unidos conquistaram a sua primeira medalha de sempre na modalidade, o bronze, após baterem por 14-12 a Austrália, que procurava regressar ao pódio, pela primeira vez, após o ouro conquistado no Rio2016.

As norte-americanas tinham-se qualificado para os quartos de final no segundo lugar do Grupo C, atrás da França, que foi prata em Tóquio2020 e procurava a 'dobradinha' no râguebi olímpico nos Jogos de Paris2024, após o triunfo da seleção masculina, no sábado.

Mas as francesas foram surpreendidas nos quartos de final pelo Canadá (19-14) e acabaram por conseguir apenas o diploma do quinto lugar, após vencerem a Irlanda (19-7) e a China (21-7), sexta classificada, no apuramento do quinto ao oitavo lugar.

O quadro de honra foi completado pela Grã-Bretanha, sétima classificada, e pela Irlanda, oitava, após o triunfo por 28-12 das britânicas na 'final' do sétimo lugar.

Fora das posições de diploma, o Japão venceu o Brasil por 38-7 no 'play-off' do nono lugar, enquanto a África do Sul derrotou as Fiji no encontro de atribuição dos 11.º e 12.º lugares do torneio.

- Quadro de medalhas no râguebi 'sevens':

Masculino:

Ouro: França

Prata: Fiji

Bronze: África do Sul

Feminino:

Ouro: Nova Zelândia

Prata: Canadá

Bronze: Estados Unidos

SYL // AJO

Lusa/Fim