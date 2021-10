Nigeriana Okagbare suspensa por uso de hormona de crescimento também acusou EPO

A velocista nigeriana Blessing Okagbare, suspensa por doping com hormona de crescimento no dia das meias-finais dos 100 metros de Tóquio2020, também acusou positivo para EPO, anunciou hoje a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).