Depois de já ter sido primeiro no 'shakedown' de quinta-feira, Neuville acabou as oito especiais com 49.50,4 minutos, 2,5 segundos mais rápido do que o estónio Ott Tänak (Hyundai), segundo, e 13,5 segundos em relação ao terceiro classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota).

Neuville viveu "uma tarde totalmente diferente na pilotagem do carro", explicou mais tarde, e por isso o terceiro classificado no campeonato do mundo está "muito mais contente".

O dia fica marcado pelo abandono de Rovanperä, que já tinha vencido o primeiro trecho cronometrado, ao ter um acidente aparatoso, de que saiu ileso com o copiloto, Jonne Halttunen.

O abandono deixa o líder do Mundial, com 198 pontos, sem possibilidades de se sagrar já na Bélgica como o mais novo campeão do mundo de sempre, aos 21 anos.

Tänak é o mais próximo perseguidor, no segundo lugar a 94 pontos, enquanto Neuville é terceiro, a 95 do líder.

