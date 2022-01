O avançado holandês Luuk de Jong, contratado ao Sevilha a pedido do anterior técnico, o compatriota Ronald Koeman, e que, segundo a imprensa desportiva, não entra nos planos de Xavi Hernández para a próxima época, marcou o único golo da partida, aos 44 minutos, a premiar a equipa que mais fez por ganhar a partida.

O surto de covid-19, que fez tantas 'baixas' em Camp Nou a ponto de o técnico Xavi Hernández ter pedido o adiamento da partida, colocou de quarentena Gavi, Felipe Coutinho, Dani Alves, Jordi Alba e Ousmane Dembelé, ausências que se juntaram às de Sergi Busquets, castigado com cartões amarelos, de Mempys Depay, Sergi Roberto e Ansu Fati, todos lesionados.

No entanto, mesmo com tantas 'baixas' em jogadores titulares, o FC Barcelona prosseguiu no trilho das vitórias e da recuperação de lugares na tabela classificativa, subindo ao quinto lugar, a apenas um ponto do campeão Atlético de Madrid, algo impensável há dois meses.

O Real Madrid, que hoje perdeu (1-0) em casa do Getafe, mantém a liderança, com 46 pontos (20 jogos), seguido do Sevilha, com 38 (18), do Bétis, terceiro, com 33 (19), do Atlético Madrid, com 32 (19), do FC Barcelona, com 31 (19), do Rayo Vallecano, com 30 (19) e da Real Sociedad, que somou hoje o sexto jogo consecutivo sem vencer ao empatar a um golo no terreno do Alavés, também com 30 (19).

