"Há sempre espaço para melhorar, mas seria bom manter o nível que apresentámos no último jogo da Liga alemã. Queremos manter em Lisboa a estabilidade que mostrámos com o Leverkusen. Temos de nos impor como temos feito até aqui. Temos de dar continuidade a esse trabalho. Essa é a prioridade", afirmou Julian Nagelsmann.

O técnico de 34 anos falava aos jornalistas no centro de treinos do clube, nos arredores de Munique, na conferência de antevisão do duelo de quarta-feira da terceira jornada do Grupo E da 'Champions'.

Nesse encontro com o Bayer Leverkusen, da oitava jornada da Bundesliga, os campeões germanicos 'arrasaram' o rival na primeira parte (5-0), acabando por poupar forças na segunda.

"O Benfica é uma grande equipa de Portugal e tem tudo para amanhã [quarta-feira] jogar bom futebol e causar-nos problemas. Não penso que o Benfica tenha medo de nós. Vai atuar num estádio cheio com os seus adeptos. Além disso, o Benfica tem jogadores com experiência e um treinador com muita experiência", disse.

Trinta e três anos mais novo, Nagelsmann assumiu que acompanha a carreira de Jorge Jesus e enalteceu a "paixão" do técnico português.

"Tem um futebol atrativo. Não é jovem como eu, tem mais experiência. É interessante ver como continua a viver esta profissão com toda a sua paixão. É uma das pessoas que acompanho no futebol e estou entusiasmado por encontrá-lo", referiu o germânico, referindo-se a treinador luso, de 67 anos.

Nagelsmann anunciou ainda que Alphonso Davies e Goretzka não estão em condições de jogar e vão falhar o jogo em Lisboa.

Na mesma conferência de imprensa, o defesa francês Dayot Upamecano assumiu o objetivo de não sofrer golos no Estádio da Luz e destacou a experiência dos jogadores do Benfica.

"É equipa com experiência, joga em casa e vai querer ganhar. Temos de estar preparados. Não queremos sofrer golos e essa é a nossa maior preocupação. O Benfica é uma equipa habituada à Liga dos Campeões, mas queremos ganhar e aumentar a vantagem no grupo", disse o central de 22 anos.

O Bayern Munique lidera o Grupo E com seis pontos, enquanto o Benfica é segundo classificado, com quatro. Dinamo Kiev é terceiro, com um, e FC Barcelona continua com zero.

O encontro da terceira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões está agendado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.

