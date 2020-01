Nadal bate Kyrgios e está nos quartos de final do Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, ao bater o anfitrião Nick Kyrgios.

Lusa

