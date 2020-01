Murilo chamado no Sporting de Braga, Palhinha de fora

O treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim, convocou hoje Murilo para o jogo com o Sporting, da primeira meia-final da 'final four' da Taça da Liga de futebol, mas não pode contar com Palhinha.

Lusa

