Morreu 'lenda' do voleibol russo Vadim Khamuttskikh

O ex-distribuidor Vadim Khamuttskikh, 'lenda' do voleibol russo, morreu na sexta-feira, com 52 anos, vítima de paragem cardíaca, anunciou a federação russa (VFV) num comunicado difundido no seu sítio oficial na Internet.