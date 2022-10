Apesar de os vitorianos atravessarem a "melhor fase da época", com três triunfos e dois empates nos últimos jogos, e de os 'axadrezados' viverem um ciclo de três jogos sem vitórias, que incluiu a eliminação da Taça de Portugal frente ao Machico (1-0), Moreno perspetivou "equilíbrio" domingo, num confronto com "muita história" no futebol luso.

"A nível de estrutura, são duas equipas muito parecidas. A probabilidade de se encaixarem em campo é grande. Vamos procurar espaços que não sejam muito naturais nos nossos jogadores. Com bola, é normal as equipas estarem em 3x4x3. Sem bola, as equipas defendem com uma linha de cinco [defesas]. Temos de procurar espaços que não são normais", disse, na antevisão ao jogo marcado para as 20:30.

Certo de que os êxitos recentes valem "muito pouco" para a eventual conquista de mais um triunfo, Moreno afirmou confiar "na semana de trabalho de um grupo fantástico" para obter os três pontos, frente a um adversário de "qualidade", com uma equipa técnica liderada por um Petit "competente" e "atletas interessantes".

Em caso de triunfo, o Vitória, nono classificado, com 14 pontos, ultrapassa o Boavista, quinto, com 16, mas o 'timoneiro' dos minhotos defendeu que o resultado é "mais importante" como meio para "consolidar o trabalho até agora feito" do que para ditar classificações temporárias.

"Com o equilíbrio que há neste campeonato, não há nada de garantido com este jogo. O que me dá conforto para o jogo é a forma como os jogadores treinam todos os dias. É importante ganhar, mas a posição na classificação não é fundamental neste momento", salientou.

Pronto para um duelo que "mexe" sempre com os adeptos dos dois clubes, tal como se lembra do tempo em que era criança, o treinador, de 41 anos, disse ser ainda "prematuro" avaliar o seu trabalho à frente da equipa principal dos vimaranenses, com pouco mais de três meses.

Moreno reconheceu também que André André, médio de 33 anos com 197 jogos pelo clube de Guimarães, e titular nos últimos seis, tem contribuído para a subida de "rendimento" da equipa.

"Sabia o que o André André nos poderia dar. Tive uma conversa importante com o presidente para lhe fazer ver isso [em julho]. O André André tem o passado que tem no clube, o número de jogos que tem, algo muito importante. Mas, nunca diferenciámos o tratamento do André André em relação ao dos outros atletas. É uma questão de rendimento", disse.

O Vitória de Guimarães, nono classificado, com 14 pontos, recebe o Boavista, quinto, com 16, em jogo agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

TYME // PFO

Lusa/Fim