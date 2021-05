Os 'cónegos' ocupam a nona posição, com 40 pontos, os mesmos de Belenenses SAD (oitavo) e Santa Clara (sétimo) e a apenas dois do Vitória de Guimarães, sexto e último em zona de qualificação europeia.

Contudo, o Moreirense nunca venceu em 10 visitas (sete derrotas e três empates) ao recinto dos bracarenses em jogos do campeonato, mas encontra o Sporting de Braga, quarto classificado, numa das piores fases da temporada, sem vencer há quatro encontros.

O encontro entre o Sporting de Braga e o Moreirense está marcado para as 21:15.

Antes, às 19:00, na abertura da ronda, o Paços de Ferreira, com o quinto lugar e o apuramento para as competições já garantidos, recebe o Gil Vicente, 12.º e a quem basta um ponto para assegurar a manutenção na I Liga.

Os resultados nas três últimas visitas a Paços de Ferreira - dois empates e uma vitória - garantiriam aos minhotos a manutenção.

O encontro 'grande' da ronda acontece no sábado, com a receção do Benfica ao virtual campeão Sporting, no mesmo dia em que o FC Porto visita o 'aflito' Rio Ave.

Programa da 33.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 mai:

Paços de Ferreira - Gil Vicente, 19:00

Sporting de Braga -- Moreirense, 21:15

- Sábado, 15 mai:

Boavista -- Portimonense, 15:30

Farense -- Tondela, 15:30

Benfica -- Sporting, 18:00

Rio Ave - FC Porto, 20:30

- Domingo, 16 mai:

Famalicão -- Nacional, 15:00

Belenenses SAD - Santa Clara, 17:00

Marítimo - Vitória de Guimarães, 20:00

