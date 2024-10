A formação de Moreira de Cónegos sentenciou o encontro com os tentos dos avançados brasileiros Guilherme Schettine, ainda na primeira parte, aos 20 minutos, e Gabrielzinho, perto do fim, aos 90+2, e somou a quarta vitória no campeonato, a segunda seguida.

O Moreirense subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 14 pontos, em igualdade com os também minhotos Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, ambos com um jogo por disputar, enquanto o Boavista, que não vence desde a primeira jornada - e foi eliminado da Taça de Portugal pelo Varzim, da Liga 3 -, somou o quinto desaire na I Liga, permanecendo no 15.º posto, com seis pontos.

