Num dia em que prolongou a ligação ao emblema parisiense, até 2029, assim como o compatriota Nuno Mendes, mas este até 2030, o antigo médio do FC Porto abriu ao ativo no Parque dos Príncipes, logo à passagem do minuto seis, na cobrança de um livre direto.

Só que a igualdade não demorou muito a chegar, pelos pés do helvético Denis Zakaria, aos 17, com o marcador a mexer, novamente, após o tempo de descanso do encontro da 21.ª jornada do campeonato.

E foi num espaço de três minutos que o tricampeão gaulês colocou, praticamente, um ponto final na partida, face aos pontapés certeiros do georgiano Kvaratskhelia, aos 54, e Dembelé, aos 57, antes de o extremo gaulês 'bisar', aos 90.

Com este desfecho, o PSG ficou ainda mais confortável no topo da classificação, que lidera com 53 pontos, contra os 40 do Marselha, segundo colocado, que ainda tem o jogo desta ronda para disputar no campo do Angers. O Mónaco fecha o pódio, com 37.

Além de Vitinha, os locais contaram de início com Nuno Mendes, que assistiu para o quarto golo, e João Neves, ao passo que Gonçalo Ramos foi lançado aos 67 minutos.

Os monegascos recebem o Benfica na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, e deslocam-se ao Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana depois, no dia 18, para jogar o segundo encontro.

O vencedor da eliminatória vai medir forças com os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona.

Mais cedo, o Brest, que vai enfrentar precisamente o PSG na eliminatória de acesso aos 'oitavos' da 'Champions', na terça-feira, foi ao reduto do Nantes impor-se com um triunfo (2-0), o 10.º na Ligue 1.

Os remates certeiros de Ajorque (09 minutos) e Less-Melou (90+6) fabricaram o triunfo dos visitantes, que subiram, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 31 pontos.

No emblema anfitrião, que é 14.º, com 21 pontos, o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes foi titular.

AJC // MO

Lusa/Fim