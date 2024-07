Da autoria de Rita Margarida, a moeda, de valor facial de dois euros, tem um coração em grande destaque, desenhado por 15 figuras humanas estilizadas, que têm as cores dos anéis olímpicos na versão de prata 'proof'.

No interior do coração está o símbolo do Comité Olímpico de Portugal (COP), com a menção à "Equipa Olímpica Portugal 2024".

Numa cerimónia no Museu do Dinheiro, em Lisboa, a autora assumiu que foi "um desafio" a elaboração desta moeda, o 12.° exemplar olímpico lançado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda.

Rita Margarida assumiu que esta moeda pode não ter uma imagem muito associada ao desporto, pois achava injusto colocar apenas uma modalidade.

Assim, preferiu desenhar algo que simbolizasse "o amor e o carinho" pelos atletas portugueses.

O presidente do COP, José Manuel Constantino, agradeceu "a todos quantos tornaram viável" a criação deste símbolo, recordando as provas de arte que se realizavam juntamente com as primeiras edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em que a numismática era uma das artes apresentadas.

Apesar de este hábito se ter perdido, mesmo com uma aparição em Barcelona1992, Constantino recordou que muitos países continuaram a cunhar moedas ou a lançar selos comemorativos dos Jogos Olímpicos, também como fonte de receitas de apoio ao movimento olímpico.

"É um financiamento muito importante para o Comité Olímpico de Portugal [...]. É um elemento essencial para o equilíbrio das contas. Espero que a circulação da moeda nos ajude a compor um orçamento que é muito pesado", referiu o presidente do organismo, que deixou agradecimentos pelo apoio aos anteriores e atual Governo, representado pelo secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto, com Portugal a ter neste momento 73 apurados.

