Inaugurado em novembro de 2019, com um particular entre a Hungria e o Uruguai, começou a ser construído dois anos antes, em 2017, precisamente no mesmo local em que se situava o antigo estádio Ferenc Puskás, que datava de 1953, sendo um dos estádios de elite da UEFA, com quatro estrelas atribuídas.

O recinto, que custou mais de 400 milhões de euros e tem capacidade para 67.000 espetadores, situa-se na margem este do rio Danúbio, que divide a capital húngara, ficando a cerca de quatro quilómetros do centro da cidade e a 10 minutos a pé da estação de comboios Keleti.

Depois de ter acolhido a partida da Supertaça Europeia do ano passado, na qual o Bayern Munique venceu o Sevilha, o Puskás Arena foi palco de sete encontros das competições europeias da época que agora findou, face às restrições de voos entre alguns países, devido à pandemia de covid-19.

Liverpool e Leipzig disputaram ali os dois jogos da eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tal como Manchester City e Borussia Mönchengladbach. No mesmo local, realizaram-se ainda os duelos Molde-Granada e Wolfsberger-Tottenham, ambos da Liga Europa, cuja decisão de 2023 já está marcada para o recinto magiar.

O Puskás Arena será o único dos 11 recintos do Europeu com autorização para receber 100% da lotação máxima permitida, a começar logo pelo encontro de estreia de Portugal no Grupo F, diante da Hungria, na terça-feira, a primeira das quatro partidas que o recinto vai acolher no Euro2020.

O Hungria-França, em 19 de junho, e o Portugal-França, em 23 de junho, ambos relativos ao Grupo F, também serão disputados no Puskás Arena, que será ainda palco de um dos encontros dos oitavos de final, em 27 de junho.

Ficha do Estádio Puskás Arena:

- Cidade: Budapeste.

- Estado: Inaugurado em 2019.

- Capacidade: 67.000 espetadores.

- Eventos possíveis: Futebol.

- Distância para o aeroporto: 20 quilómetros (Budapeste).

- Distância para o centro da cidade: Quatro quilómetros.

- Transportes públicos: Autocarro, metro e comboio.

- População da cidade: 1.770.000 habitantes.

- Clube: -

- Jogos:

Fase de grupos:

15 jun, Hungria -- Portugal (Grupo F), 17:00 (hora portuguesa).

19 jun, Hungria -- França (Grupo F), 14:00.

20 jun, Portugal -- França (Grupo F), 20:00.

Oitavos de final:

27 jun, 1.º Grupo C -- 3.º Grupo D, E ou F, 17:00.

MO/AJC // PFO

Lusa/Fim