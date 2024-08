Em comunicado divulgado no seu site oficial, a federação informou que Lucescu, de 79 anos, assinou um contrato de dois anos, "com o objetivo de qualificar a equipa para o Campeonato do Mundo de 2026", que se terá lugar nos Estados Unidos, Canadá e México.

O técnico tinha deixado o comando do Dinamo Kiev em novembro do ano passado, anunciando, na mesma altura, que se estava a retirar do futebol.

Contudo, menos de um ano volvido da decisão, Lucescu está de volta aos bancos, para ocupar um cargo que desempenhou há quatro décadas, quando liderou a Roménia entre 1981 e 1986.

"Sou um produto 100% feito no futebol romeno. Tenho muita fé nesta geração de jogadores, é um grupo que pode crescer muito. Foi o meu amor pelo futebol e a minha obrigação para com o futebol romeno que me fizeram voltar à seleção nacional", disse o treinador, em declarações divulgadas pelo organismo.

Lucescu vai render Edward Iordanescu, o técnico que conduziu os romenos aos oitavos de final do Euro2024, em que perderam com os Países Baixos, por 3-0.

Com cerca de 45 anos de carreira como treinador, Lucescu passou por Dinamo Bucareste, Brescia, Inter Milão, Galatasaray, Besiktas, entre outros, mas foi nos ucranianos do Shakhtar Donetsk que mais se destacou, liderando o clube durante 13 anos, antes de assumir o Zenit e, depois, a seleção da Turquia e o Dinamo Kiev.

