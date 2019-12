Mikel Arteta oficializado como treinador do Arsenal até 2023

O treinador espanhol Mikel Arteta, que era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, foi hoje oficializado como novo técnico do Arsenal, tendo assinado um contrato até 2023 com o 10.º classificado da Liga inglesa de futebol.

Lusa

