O luso cortou a meta a 27,068 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que deixou o irmão Alex Márquez (Ducati) na segunda posição, a 1,107 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,029.

Com estes resultados, Marc Márquez cimentou a liderança do Mundial de pilotos, com 233 pontos, mais 32 do que Alex Márquez.

