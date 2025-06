A seleção portuguesa impôs-se no 'set' inaugural (25-21), perdeu o segundo (24-26) e no seguinte parecia que a Eslovénia ia vencer outra vez, mas as jogadoras comandadas por Hugo Silva souberem resistir e reagir e, com determinação, triunfaram por 26-24 e fizeram o 2-1, para depois vencerem o quarto parcial por 25-19 e o encontro por 3-1.

Depois da derrota com a Ucrânia no encontro inaugural do torneio 5 desta prova, na sexta-feira, Portugal procurava hoje a primeira vitória de sempre na Golden League e o certo é que hoje entrou com o pé direito, impondo-se no primeiro parcial por 25-21.

Margarida Maia, Amanda Cavalcanti e Alice Clemente começaram a destacar-se com o seu poder ofensivo e a equipa começou bem o segundo 'set', pois chegou a 3-0 auspicioso.

O marcador evoluiu depois para 8-2, a Eslovénia reagiu e conseguiu um parcial de 3-0, a que Portugal respondeu mantendo-se até ser ultrapassado quando a seleção eslovena virou o jogo a seu favor, para 17-18.

A partir daí, Portugal perdeu consistência nas suas ações e a seleção eslovena impôs-se na defesa alta com blocos eficazes e mostrou-se também forte no ataque.

As jogadoras portuguesas nunca se renderam e conseguiram empatar 24-24, após o que a Eslovénia acabou por fechar o parcial a seu favor por 24-26, beneficiando de um remate para fora de Alice Clemente.

Embalada talvez pelo triunfo no parcial anterior, a Eslovénia adiantou-se no terceiro 'set, foi-se mantendo na frente com vantagens que iam oscilando entre os três e os quatro pontos e Portugal parecia incapaz de se aproximar.

Com o resultado em 13-16 favorável às eslovenas, Portugal encetou então uma recuperação segura, fez o 17-17 e a seguir saltou para a frente do marcador graças a um bom serviço de Joana Garcês.

O encontro entrou depois numa fase de grande equilíbrio e sem uma tendência definida, até que Portugal acabou por levar a melhor, por 26-24, fruto da sua resiliência e eficácia, que Margarida Maia corporizou com um remate decisivo a fechar as contas deste parcial.

Moralizado, Portugal tomou rapidamente conta do 'set' seguinte, Alice Clemente (19 pontos), Margarida Maia (17) e Amanda Cavalcanti (16) continuaram fortes no ataque, as gémeas Mariana e Joana Garcês ajudaram e o triunfo por 3-1, histórico, acabou por ser selado com uma exibição segura.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal de Vila do Conde, em Vila do Conde.

Portugal -- Eslovénia, 3-1.

Parciais: 25-21, 24-26, 26-24 e 25-21.

Sob arbitragem de David Fernandez (Espanha) e Pedro Pinto (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Amanda Cavalcanti, Alice Clemente, Júlia Kavalenka, Ana Figueiras, Margarida Maia e Matilde Rodrigues (líbero). Suplentes: Mariana Garcês, Ana Monteiro, Raquel Silva, Maria Lopes, Joana Garcês, Raissa Cassama, Marlene Pereira e Ana Gouveia.

Treinador: Hugo Silva.

- Eslovénia: Eva Pavlovic, Lorena Fuok, Eva Zatkovic, Mija Siftar, Nica Milosic e Anja Mazej (líbero). Suplentes: Zana Godec, Emi Juric, Polona Frelih, Mirta Grbac, Naja Kukman, Sasa Planinsec, Katja Banko e Zana Sagadin.

Treinador: Alessandro Orefice.

Assistência: cerca de 1.600 espetadores

