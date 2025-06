O selecionador Roberto Martínez optou por efetuar duas alterações em relação à equipa que atuou frente à Alemanha (2-1), nas meias-finais, com Vitinha e Conceição, que entraram muito bem na segunda parte perante os germânicos, a começarem agora de inicio, acabando Ruben Neves e Francisco Trincão relegados para o banco de suplentes.

Mesmo com Nelson Semedo, que também atuou na segunda parte frente à Alemanha, e Diogo Dalot disponíveis, o técnico espanhol optou por manter a adaptação de João Neves a lateral direito, no dia em que Portugal joga a quarta final da sua história e procura o terceiro título, depois do Euro2016 e da primeira edição da Liga das Nações, em 2019.

Na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, a seleção nacional vai alinhar com Diogo Costa na baliza e que terá à sua frente um quarteto defensivo composto por João Neves na direita, Nuno Mendes na esquerda e Rúben Dias e Gonçalo Inácio no centro.

O meio campo será composto por Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com Francisco Conceição e Pedro Neto nas alas, no apoio ao capitão Cristiano Ronaldo.

Do lado da Espanha, o técnico Luís de la Fuente fez duas alterações na equipa que bateu a França (5-4) nas 'meias', com Mingueza e Fabián Ruiz a saltarem para o 'onze' nos lugares Mikel Merino e Pedro Porro, antigo jogador do Sporting.

O 'onze' é liderado por Lamine Yamal, que, apenas com 17 anos, já é grande estrela da 'la roja'

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso e a primeira ibérica, está agendada para as 20:00 (21:00 horas locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

