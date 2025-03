Oliveira, que arrancou da 17.ª posição da grelha, cortou a meta a 26,097 segundos do vencedor, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) em segundo, a 1,732 segundos do irmão, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,398 segundos.

Com estes resultados, Marc Márquez tornou-se no primeiro piloto a vencer na estreia pela equipa oficial da Ducati desde Casey Stoner em 2007 e lidera o campeonato, com 37 pontos, mais 35 do que Miguel Oliveira.

AGYR // CSJ

Lusa/Fim