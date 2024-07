Internacional português em quatro ocasiões, Miguel Lopes, de 37 anos, representa os 'tricolores' há três épocas, desde 2021/22, contando com 51 encontros e um tento ao serviço do clube da Reboleira e tendo contribuído para o regresso ao escalão principal, em 2022/23.

Com formação dividida entre Alverca, Olivais e Moscavide e Oriental, o defesa central tem na carreira passagens por Sporting, Sporting de Braga, FC Porto, Rio Ave, Operário Lagoa e Benfica B, para além dos espanhóis do Bétis e Granada, dos franceses do Lyon e dos turcos Akhisar e Kayserispor, estes últimos a anteceder o ingresso nos 'estrelistas'.

A equipa 'tricolor' iniciou a pré-época na segunda-feira, com a realização de exames médicos, tendo um treino aberto aos adeptos aprazado para quinta-feira, às 10:00, seguido da primeira conferência de imprensa de Filipe Martins como treinador.

Apresentaram-se 14 futebolistas no primeiro dia, entre os quais quatro contratações: o guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, da Sérvia), o médio Paulo Moreira (ex-Varzim) e os avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, do Brasil).

Os guarda-redes António Filipe e Dida e os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Pedro Mendes e João Reis terminaram os respetivos contratos, com o central Kialonda Gaspar transferido para os italianos do Lecce, o extremo Luan Farias a rumar ao Benfica e o ponta de lança Ronaldo Tavares cedido aos sul-coreanos do FC Seoul.

O Estrela da Amadora fechou a temporada de regresso à elite do futebol português na 14.ª posição, com 33 pontos, somente um acima do play-off de manutenção na prova.

DYRP // MO

Lusa/Fim