"Vamos encarar um adversário valioso, que compete bem e sabe o que faz. Serão 90 minutos na procura permanente de sermos uma equipa equilibrada nos diferentes momentos do jogo, face a um Moreirense que consegue atacar rápido, mas que, quando precisa, organiza-se e fecha-se bem", perspetivou o treinador dos vila-condenses.

Depois da vitória da última jornada, frente ao Farense (2-0), o treinador do conjunto da foz do Ave reconheceu que a semana de trabalho "foi mais fácil", mas garantiu que o foco de manter a toada positiva não se alterou.

"Mais que otimismo, [a vitória] trouxe-nos realismo de que é possível que o nosso discurso tenha um alinhamento correto com as atuações. É sobre esse realismo que trabalhamos para traçar um novo plano de jogo, mas com o mesmo foco", disse Miguel Cardoso.

Esse último triunfo frente aos algarvios deixou o Rio Ave numa posição mais desafogada na classificação, mas o técnico entende que o "contexto entre as equipas ainda é de muito equilíbrio", preferindo não traçar metas para equipa na tabela classificativa.

"Sei muito bem o que encontrámos, as dificuldades que passámos e os compromissos que assumimos para sermos melhores. Isso permite-nos encarar todos os dias com ambição e exigência. Quando assim é, olhar para o futuro a médio e longo prazo não faz muito sentido. Olhamos para o próximo jogo para ganhar e com intenção de fazer melhor", partilhou.

Miguel Cardoso assumiu que o defesa Ivo Pinto, que tem recuperado de lesão, "poderá já entrar nos planos para este jogo", mas continua sem poder contar com André Pereira, Jambor, Junio Rocha e Fábio Coentrão, ainda com problemas físicos.

O Rio Ave, nono classificado, com 25 pontos, desloca-se no domingo ao terreno do Moreirense, sétimo, com 29, numa partida agendada para as 15:00 e que terá arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.

