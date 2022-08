Henrik Jensen, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'encarnados', que decorreu no Estádio da Luz, em Lisboa, sustentou que depende apenas do Midtjylland criar situações para forçar a que a eliminatória seja decidida na Dinamarca.

"Claro que o Benfica é o favorito para este jogo. Basta ver a dimensão do clube e os jogadores que tem. O futebol dinamarquês já fez milagres e lembro-me de alguns. Cabe-nos a nós criar situações para que o jogo se decida na Dinamarca. Faremos tudo o que é possível para causar surpresa esta terça-feira", afirmou.

O capitão dinamarquês Erik Sviatchenko vai mais longe e explicar o motivo: "o Benfica é ligeiramente mais fraco fora de casa".

"Penso que é fundamental para nós estarmos vivos ao longo das duas mãos. Vamos fazer tudo o que é possível. Sabemos que o Benfica joga bem e tem jogadores de grande qualidade. Queremos jogar de forma unida e fazer um bom jogo para depois decidirmos na nossa casa", disse o futebolista.

O facto de o Midtjylland ter já cinco jogos realizados esta temporada (três no campeonato dinamarquês e dois para a qualificação na Liga dos Campeões) é um fator positivo para Henrik Jensen, contudo o treinador alerta para as exibições dos 'encarnados' na pré-época, em que venceram os seis jogos que realizou.

"Claro que já jogámos alguns jogos na nossa liga e isso é sempre bom antes de disputarmos as competições europeias, mas o Benfica está bem lançado pelo que fez nos jogos de preparação", enfatizou.

O Benfica defronta esta terça-feira, às 20 horas, os dinamarqueses do Midtjylland em jogo primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões que será arbitrado pelo espanhol Alejandro Hernández.

O encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória está agendado para 09 de agosto, às 18:45, na Dinamarca.

