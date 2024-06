Perante 25.922, o Pachuca, a jogar em casa, a cerca de 2.500 metros de altitude, triunfou com um 'bis' do avançado venezuelano Salomon Rondon, que faturou aos 12 e 67 minutos, e um tento de Emilio Rodríguez, aos 32.

O Pachuca, que com este triunfo assegurou um lugar no Mundial de clubes de 2025, que se jogará nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho, também com Benfica e FC Porto, repetiu os sucessos de 2002, 2007, 2008, 2010 e 2017.

No palmarés da prova, os mexicanos igualaram no segundo lugar os compatriotas do Cruz Azul e ficaram a apenas um cetro dos também mexicanos do América, líderes com sete títulos. A prova foi conquistada em 18 das últimas 19 edições por clubes do México.

