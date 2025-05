Depois de ter sido 10.ª na Taça do Mundo de Chengdu, a triatleta de Alcobaça, olímpica em Tóquio2020 e Paris2024, desistiu na prova uzbeque, na sequência da queda no setor de ciclismo, com algumas queimaduras.

A russa Diana Isakova venceu a prova, ao gastar 01:59.54 horas para cumprir os 1,5 quilómetros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 a correr, menos 31 segundos do que a francesa Lea Coninx e menos 32 do que a italiana Costanza Arpinelli, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

JP // JP

Lusa/Fim