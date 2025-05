"Já falámos sobre as últimas três finais que perdemos aqui no Sporting. Duas vezes contra o FC Porto e [uma] contra o Benfica. É claro que é algo que queremos mudar. Uma equipa como a nossa não pode perder três finais consecutivas", atirou o médio, aludindo à final da Taça de 2023/24, da Supertaça Cândido de Oliveira, diante dos 'dragões', e da Taça da Liga, perante as 'águias'.

No entanto, o dinamarquês considerou que sempre que os 'leões' jogaram com os "maiores adversários", na I Liga, demonstraram que foram "melhor equipa" e lembrou que as finais disputadas contra 'águias' e 'dragões' têm sido muito competitivas.

"Não perdemos nos 90 minutos em nenhum jogo, foram todos empates. Por isso, têm sido finais muito competitivas e vai ser novamente amanhã [domingo]. Talvez seja o esforço extra nos duelos que faz a diferença nessas finais", recordou o capitão dos bicampeões nacionais, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Nesse sentido, Hjulmand reforçou a ideia de que os 'leões' terão de ser mais fortes nos duelos do que os jogadores do Benfica para levarem a melhor num "jogo de 50/50".

"Estas finais, normalmente, decidem-se nos duelos homem a homem e nesses duelos temos de ser mais fortes do que o Benfica", indicou.

Sobre o seu futuro, o internacional dinamarquês garantiu que "é verdade" que se sente feliz no Sporting e em Portugal, mas reconheceu que "é sempre difícil, para um jogador de futebol, falar sobre o futuro".

"Neste momento, o meu foco é a final de amanhã [domingo]. Depois tenho a seleção e uma pausa longa para descontrair. Acho que todos os jogadores da equipa o merecemos. Depois vamos decidir o que vai acontecer quando voltarmos para a pré-época, no Algarve", comentou o médio 'leonino'.

O Sporting defronta o Benfica no domingo, na final da Taça de Portugal em futebol, com início previsto para as 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, e arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

A equipa orientada por Rui Borges procura juntar a prova 'rainha' do futebol português ao título de campeão nacional conquistado no sábado para conseguir a dobradinha que escapa aos 'leões' desde 2002.

Para chegar à final da Taça de Portugal, os bicampeões nacionais deixaram pelo caminho o Portimonense (2-1, fora), da II Liga, o Amarante (6-0, casa), da Liga 3, o Santa Clara (2-1, após prolongamento, casa), o Gil Vicente (1-0, casa), e o Rio Ave (2-0 em casa e 2-1 fora), os últimos três do principal escalão competitivo nacional.

O Benfica, recordista de triunfos na competição, com 26 troféus conquistados, cumpre a sua 39.ª presença no jogo decisivo, frente ao Sporting, que disputa a final pela 31.ª vez, em busca do seu 18.º título.

Esta vai ser a oitava final entre Benfica e Sporting, a primeira desde o trágico embate marcado pela morte de um sportinguista atingido por um 'very light' disparado por um adepto 'encarnado', em 1995/96.

