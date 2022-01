No encontro mais aguardado da jornada, o número dois mundial confirmou o seu estatuto com um triunfo 'suado' diante do favorito local, 115.º classificado do 'ranking' ATP, com os parciais de 7-6 (7-1), 6-4, 4-6 e 6-2, em duas horas e 58 minutos.

Na terceira ronda, Medvedev, que na ausência de Novak Djkovic é o principal cabeça de série em Melbourne Park, vai defrontar o neerlandês Botic van de Zandschulp, que hoje beneficiou da desistência do francês Richard Gasquet, quando vencia por 4-6, 6-0 e 4-0.

AMG // NFO

Lusa/Fim