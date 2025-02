"A FC Porto - Futebol, SAD vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Manchester City para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Nico González, pelo valor fixo de 60 ME, correspondente ao montante da cláusula de rescisão do jogador", comunicaram os 'dragões', numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ao proporcionar o maior 'encaixe' financeiro do FC Porto na presidência de André Villas-Boas, três dias depois de o extremo esquerdo brasileiro Galeno ter rumado aos sauditas do Al-Ahly por 50 ME, o médio internacional espanhol sub-21 igualou no topo das vendas mais elevadas do clube o também centrocampista Otávio, que rumou em 2023 ao vice-campeão saudita Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pelos 60 ME da cláusula de rescisão.

"O FC Porto informa também que exerceu antecipadamente a opção de compra ao FC Barcelona de 20% das mais-valias numa transferência do jogador, por um valor de três ME, retendo o FC Barcelona direito a apenas 20% de mais-valias e cancelando a opção de recompra por 30 ME, exercível até 30 de junho de 2025", acrescentaram os 'dragões'.

Nico González, de 23 anos, formalizou um contrato de quatro temporadas e meia com o Manchester City, até junho de 2029, após ter feito nove golos e oito assistências em 68 jogos em ano e meio ao serviço do FC Porto, por entre as conquistas de uma Taça de Portugal, em 2023/24, e uma Supertaça Cândido de Oliveira, no arranque de 2024/25.

Adquirido por 8,4 ME aos espanhóis do FC Barcelona, clube no qual completou a formação e se estreou como sénior (2021/22), antes de ser emprestado ao Valência (2022/23), o médio estava vinculado até 2028 e era a terceira unidade 'azul e branca' mais influente esta época, com sete tentos e cinco assistências em 29 partidas.

"A FC Porto SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante da transação líquido do mecanismo de solidariedade", finalizaram os 'dragões'.

Enquanto ultimava a saída para o Manchester City, quarto classificado da Liga inglesa, Nico González deixou o estágio do FC Porto prévio ao empate de hoje na visita ao Rio Ave (2-2), na conclusão da 20.ª jornada da I Liga, que assinalou a estreia do treinador argentino Martín Anselmi em jogos da prova e manteve os 'dragões' no terceiro lugar.

