A prova terminou com todos os pilotos atrás do 'safety car', depois de o australiano Daniel Ricciardo (McLaren) ter abandonado com problemas mecânicos, deixando o carro parado em pista.

Com esta vitória, Max Verstappen aumentou para 116 pontos a vantagem no campeonato, face ao monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que hoje foi segundo classificado, a 2,446 segundos do vencedor, com o britânico George Russell (Mercedes) a fechar a prova em terceiro, a 3,405.

