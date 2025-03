"Temos de estar ao nosso melhor nível. A Dinamarca tem um ambiente incrível nos jogos em casa. Gosto muito das ideias do seu selecionador. Conheço bem o trabalho que fez nos clubes em que passou. Joga em pressão alta, gosta do risco e gosta de jogar olhos nos olhos. Fizeram isso contra a Espanha, por exemplo", lembrou Roberto Martínez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas no Estádio Parken, em Copenhaga, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com os dinamarqueses.

"Temos um Mundial daqui a 15 meses. O objetivo é continuar a crescer e, por isso, queremos apresentar a nossa melhor versão frente à Dinamarca. Não há qualquer ideia de mudarmos o nosso jogo. Claro que queremos defender bem, mas queremos e estamos aqui para ganhar", garantiu o treinador espanhol.

Mesmo com 10 jogadores em risco de falharem a segunda mão, incluindo Cristiano Ronaldo, Rúben Dias e Bernardo Silva, caso vejam um cartão amarelo, Martínez rejeitou que essa situação vá ter algum peso no 'onze' inicial que vai apresentar no Estádio Parken.

"É uma questão de responsabilidade. Não há qualquer limitação nesse sentido. Por isso, é que temos 25 jogadores já a pensar que podemos ter baixas no segundo jogo. O cartão amarelo faz parte do jogo e os jogadores estão preparados para isso", referiu.

Numa altura em que muitos jogadores estão a chegar aos 40 jogos disputados pelos clubes esta temporada, Martínez destacou a "intensidade" e a "frescura" demonstrada nos treinos e voltou a classificar Vitinha como o melhor médio da atualidade.

Mesmo assim, o selecionador nacional recusou avançar se vai colocar na equipa inicial Vitinha e João Neves, uma dupla que tem estado em grande nível no Paris Saint-Germain.

"Ainda não falei com os jogadores. O que é importante é o grupo. É sempre bom ter os jogadores focados para isso. Já vimos a dupla do João Neves e do Vitinha com bons desempenhos no futebol europeu. São dos melhores jogadores da Liga das Nações, mas precisamos de gerir bem", explicou.

Martínez desvalorizou ainda as palavras do selecionador dinamarquês, Brian Riemer, que considerou que Cristiano Ronaldo já não é o mesmo jogador que foi no passado.

"Não é o jogador que vimos no Manchester United. Um extremo que jogava fora da área e ia em situações de um para um. O comentário [de Riemer] é que é um jogador diferente. Agora é mais um ponta de lança. Tem 17 golos nos últimos 21 jogos e está ao melhor nível das seleções do mundo. Claramente não é o mesmo tipo de jogador que era quando tinha 20 anos.", concluiu.

O Dinamarca-Portugal está agendado para quinta-feira, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Parken, em Copenhaga, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.

LG // JP

Lusa/Fim