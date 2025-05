Iluminado e ao som de músicas do clube, o Marques é coberto de um manto verde à medida que os milhares de adeptos vão chegando de várias zonas do país e se concentram no centro de Lisboa para festejar o bicampeonato do clube.

Em termos de segurança, a rotunda está rodeada de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), incluindo membros da polícia de choque e seguranças privados.

Apesar do controlo policial, artigos de pirotecnia são exibidos ao redor da rotunda e inundam o Marques de Pombal com fumo verde e fogo-de-artifício, na mesma linha foguetes e petardos são lançados nas zonas circundantes da rotunda enquanto vão chegando mais adeptos do Estádio José Alvalade.

O ambiente é de festa e os apoiantes do campeão não podiam estar mais felizes, ouvem-se gritos de alegria que ecoam nas fachadas dos prédios que envolvem a rotunda e que chocam com a música que anima os festejos.

Em declarações à Lusa, Pedro, adepto do Sporting que veio do Porto, está pela primeira vez Marquês e considera Vítor Gyökeres o melhor jogador do campeonato.

Por outro lado, Henrique, que chegou da Covilhã, afirmou que o "Hjulmand é que faz mais diferença, apesar do Gyökeres marcar mais golos" e acrescentou que a sensação de ser bicampeão "é incrível" e "não tem explicação"

Já Sérgio, que vem do município ode Sintra, admite estar muito contente com o título do clube 'verde e branco' e afirma ainda que Gyökeres foi o melhor jogador do campeonato, da mesma opinião é João Medeiros que veio de São Miguel, no Açores.

João descreveu ainda a sensação de ganhar este campeonato como única e acrescentou que os adeptos e jogadores do Sporting são "os melhores e os maiores".

João Pedro, da Estrela, em Lisboa, admitiu não vir ao Marques há 25 anos festejar o título, porém não pôde perder esta oportunidade, contrariamente aos anteriores, salientando que não vê um único jogador como o "melhor", mas sim a equipa como um todo.

Numa palavra descreveu ainda este campeonato como "merecido", apesar da aproximação do Benfica.

"Acho que é merecido, tivemos praticamente 29 jornadas em primeiro lugar, portanto, obviamente que o Benfica fez uma boa recuperação mas este campeonato era merecido", frisou.

O Sporting, orientado por Rui Borges, terminou a 91.ª edição do campeonato com 82 pontos, mais dois do que o Benfica, e assegurou o terceiro título em cinco anos.

