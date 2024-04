O madeirense, 17.º do ranking da ITTF, bateu Aruna, 19.º do mundo e antigo jogador do Sporting, por 4-0 (12-10, 11-9, 11-9 e 3-11), em 38 minutos, para terminar a fase inicial do torneio só com vitórias.

Marcos Freitas tinha começado a competição com uma vitória por 4-0 face a Daniel González (88.º do ranking mundial), de Porto Rico, na segunda-feira.

O número um português vai agora ficar à espera do sorteio para conhecer o adversário na primeira ronda das eliminatórias.

Também hoje, a portuguesa Fu Yu, 66.ª do ranking mundial, foi matematicamente eliminada do torneio, após a vitória da favorita Adriana Díaz, de Porto Rico, número dez do mundo, face à egípcia Hana Goda (30.ª do mundo), por 4-0 (11-6, 11-5, 11-7 e 11-9).

Díaz acabou o grupo com duas vitórias, após ter derrotado na segunda-feira a portuguesa por 3-1. Na terça-feira, Fu Yu, de 45 anos, tinha batido Hana Goda, a campeã africana de 16 anos, por 3-1.

Cada um dos 32 grupos tinha três jogadores, que jogaram uma vez entre si, com o vencedor do grupo a passar às eliminatórias.

Quanto aos outros portugueses que participaram no torneio, Tiago Apolónia e João Geraldo já tinham sido eliminados na terça-feira, após duas derrotas em outros tantos encontros da fase de grupos.

A ITTF Taça Mundial de Macau 2024, que está a decorrer até 21 de abril, reúne 96 jogadores, incluindo o campeão mundial em título, Fan Zhendong, o líder do ranking da ITTF, Wang Chuqin, e a campeã e líder do ranking feminino, Sun Yingsha.

O torneio da região semiautónoma chinesa está de regresso após um interregno de três anos causado pela pandemia de covid-19, com prémios monetários num total de um milhão de dólares (cerca de 940 mil euros).

A prova conta para o ranking mundial, que irá determinar os qualificados para os Jogos Olímpicos Paris2024, entre 26 de julho e 11 de agosto.

Em fevereiro, durante o Mundial por equipas, a seleção masculina de ténis de mesa, composta por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo, Diogo Carvalho e João Monteiro, qualificou-se para os Jogos.

Além da vaga por equipas, que será composta por três jogadores, Portugal tem também assegurada a presença no torneio individual dos dois portugueses, os que tiverem o melhor ranking mundial em 18 de junho.

