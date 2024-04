De acordo com o despacho assinado pelo atual líder da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, a sessão vai decorrer daqui a uma semana, às 12:00, a seis dias da data-limite para a investidura dos recém-eleitos corpos gerentes para o quadriénio 2024-2028.

André Villas-Boas vai ocupar o lugar do ainda presidente Pinto da Costa na direção do FC Porto, enquanto António Tavares e Angelino Ferreira rendem José Lourenço Pinto e Jorge Guimarães na chefia da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente, sendo Fernando Freire de Sousa o primeiro membro indicado para o Conselho Superior.

O ex-treinador da equipa de futebol 'azul e branca' tornou-se o 34.º presidente da história dos 'dragões' no sábado, ao impor-se nas eleições dos órgãos sociais, com 21.489 votos (80,28%), quebrando uma série de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa, que juntou 5.224 (19,52%), com o empresário e professor Nuno Lobo a acumular apenas 53 (0,2%).

O ato eleitoral mais concorrido de sempre do FC Porto contou com a afluência de 26.876 associados ao Estádio do Dragão, sendo ainda contados 73 votos em branco e 37 nulos.

A inédita eleição de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do 'reinado' presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que já comandava o FC Porto desde 17 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

