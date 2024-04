Em comunicado, a polícia afirma que os agentes iniciaram, na passada sexta-feira, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e outros órgãos, a Operação Mineração Obscura, para investigar denúncias de atividade de mineração ilegal na cidade de Maués, no sul do Amazonas, e resgatar trabalhadores em situação análoga à escravidão.

Segundo a polícia brasileira, os trabalhadores encontrados faziam a extração de minérios na modalidade de poço, operando de forma subterrânea, desprovidos de qualquer equipamento de proteção individual.

"Além disso, foi identificada a prática de servidão por dívida, evidenciando a exploração desumana dos trabalhadores", lê-se no comunicado.

De acordo com as investigações, tratava-se de um dos locais de extração ilegal de minérios mais lucrativos de toda a América Latina, com uma produção diária superior a 6 quilos de ouro.

"Essa ação conjunta visa não apenas coibir atividades ilegais, mas também proteger os direitos dos trabalhadores e preservar o meio ambiente", acrescentou a polícia Federal brasileira.

A autoridade policial destacou que os responsáveis pela área de mineração ilegal "serão responsabilizados perante a lei, enquanto medidas serão tomadas para garantir o resgate e a assistência adequada aos trabalhadores encontrados em situação de vulnerabilidade".

CYR // MLL

Lusa/Fim