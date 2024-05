"É sempre agradável vir a Barcelona, uma pista onde sempre adorei correr. Tenho aqui boas memórias com a Aprilia desde o ano passado e espero conseguir algumas ainda melhores este ano", disse o piloto natural de Almada, em declarações hoje difundidas pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.

Em 2023, o piloto luso foi quinto classificado na corrida principal de domingo e sexto na 'sprint race', disputada sábado.

Oliveira considera que o circuito catalão é "bastante técnico".

"É preciso prestar muita atenção à primeira 'chicane', onde se pode perder imenso tempo. Depois temos uma secção rápida e a dupla curva à direita no último setor", explicou o piloto da Aprilia.

Miguel Oliveira lembra que a pista de Barcelona "não tem muita aderência", pelo que é necessário "gerir bem os pneus para se ser competitivo na parte final da corrida".

Pelo conhecimento que tem do traçado espanhol, onde correu "desde os primórdios da carreira", deixa uma garantia: "Estou muito confiante para Barcelona".

O GP da Catalunha é a sexta de 20 rondas do campeonato, liderado pelo espanhol Jorge Martín (Ducati), com 129 pontos, mais 38 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo e campeão mundial em título.

Miguel Oliveira, que desistiu na ronda anterior, em França, por problemas mecânicos, é 14.º, com 23.

