"O resultado líquido atribuível à Melco Resorts and Entertainment Limited para o primeiro trimestre de 2024 foi de 15,2 milhões" de dólares norte-americanos (14,2 milhões de euros) "em comparação com o prejuízo líquido atribuível" à empresa de 81,3 milhões de dólares norte-americanos (76 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano passado, de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Nova Iorque.

A receita operacional total foi de 1,11 mil milhões de dólares norte-americanos (1,03 mil milhões de euros), mais 55% face a igual período do ano passado, devido a um "melhor desempenho em todos os segmentos de jogo e operações não relacionadas com o jogo, em grande parte impulsionado pela recuperação contínua do turismo de entrada em Macau durante o primeiro trimestre de 2024", acrescentou.

O presidente e diretor executivo do grupo, Lawrence Ho, manifestou otimismo "quanto ao crescimento contínuo do jogo, entretenimento e lazer em Macau", e afirmou esperar manter "a posição de liderança".

Numa outra nota, a Melco anunciou uma parceria com a John Keells Holdings PLC, maior conglomerado cotado na bolsa de valores de Colombo, para a construção de um 'resort' integrado de mais de mil milhões de dólares no Sri Lanka, o primeiro no país e no sul da Ásia.

Em julho último, o grupo inaugurou o City of Dreams Mediterranean em Chipre, no valor de 600 milhões de euros.

As receitas do jogo em Macau subiram 53,1% em março, com os casinos a arrecadarem 19,5 mil milhões de patacas (2,2 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

