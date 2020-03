Marcos Freitas afastado na primeira ronda do quadro principal do Open do Qatar

O português Marcos Freitas foi hoje afastado na primeira ronda do quadro principal do Open do Qatar de ténis de mesa, ao perder por 4-0 com o chinês Wang Chuqin, em Doha.

