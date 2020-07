Wilson Kipsang, de 38 anos, além do terceiro lugar em Londres2012, conta no seu vasto palmarés com os triunfos nas maratonas de Londres (2012 e 2014), Nova Iorque (2014) e Berlim (2013). O queniano quebrou ainda o recorde mundial da maratona em 2013, ao percorrer os 42,195 km em 2:03.23 horas.

A suspensão de Kipsang, que foi considerado culpado pela AIU de "fornecer evidências e testemunhos falsos", constitui mais um duro golpe para o atletismo queniano, que tem sido atormentado por vários incidentes relacionados com o doping.

Em 2017, a queniana Jemima Sumgong, campeã olímpica da maratona no Rio2016, e no ano seguinte o seu compatriota Asbel Kiprop, campeão olímpico nos 1.500 metros em Pequim2008 e tricampeão mundial na distância, foram apanhados pelo doping.

Abraham Kiptum, ex-recordista mundial da meia-maratona, foi suspenso por quatro anos em novembro de 2019 por irregularidades no seu passaporte biológico, e Daniel Wanjiru, vencedor da Maratona de Londres em 2017, foi temporariamente suspenso em abril pelo mesmo motivo.

