A Aeroflot é a companhia aérea oficial do Manchester United desde 2013 e é a que o clube inglês costuma usar para os jogos europeus.

No entanto, já esta semana, para a deslocação a Espanha, para defrontar na quarta-feira o Atlético de Madrid (1-1), para a Liga dos Campeões, a comitiva inglesa voou com uma companhia aérea diferente.

Esta decisão ocorre depois de o governo britânico ter proibido os aviões da Aeroflot de sobrevoar o espaço aéreo do Reino Unido e as autoridades aéreas do país terem retirado a sua licença de voo.

"Devido aos eventos na Ucrânia, encerrámos o nosso patrocínio com a Aeroflot. Entendemos as preocupações dos adeptos de todo o mundo, que estendemos aos afetados por esta situação", refere em comunicado o Manchester United.

A Rússia lançou na madrugada de quinta-feira uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 100.000 deslocados no primeiro dia de combates.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.

APS // VR

Lusa/Fim