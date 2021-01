Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva viram, desde o banco de suplentes, a segunda linha do Manchester City ser surpreendida aos 59 minutos quando o Cheltenham se adiantou no marcador frente aos 'cizitens', a melhor defesa da Premier League, que não sofriam golos há cinco jogos.

Um lançamento lateral longo para a área bateu nas costas de um companheiro e desviou no pé de outro até chegar à pequena área, onde Alfie May, mais rápido, se antecipou a todos e desviou para golo.

Para evitar o escândalo, o treinador Pep Guardiola foi forçado a mexer -- curiosamente, os defesas Dias (68) e Cancelo (77) também entraram em jogo -- e foi o lateral direito português a cruzar para Phil Foden, de cabeça, igualar, aos 81 minutos.

Volvidos somente quatro minutos, aconteceu a reviravolta, em lançamento de Fernandinho para a área, onde Gabriel Jesus, no limite do fora de jogo, recebeu e 'fuzilou' as redes, para alívio de Guardiola.

Já aos 90+4 minutos, Cancelo desmarcou Gundogan, que cruzou para uma emenda fácil de Ferran Torres na pequena área, que colocaria o resultado em 'pesados' 3-1.

No único desafio entre equipas da Premier League, o Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa do futebol, caiu em Southampton, por 1-0, com o único tento, um autogolo, a surgir num desvio, involuntário, do defesa brasileiro Gabriel, após cruzamento de Walker-Peters na direita, aos 24 minutos.

Nos outros desafios, três triunfos de conjuntos da divisão principal frente a adversários da terceira divisão, com destaque para a goleada do West Ham frente ao Doncaster Rovers por 4-0.

O Brighton ganhou ao Blackpool por 2-1, o mesmo resultado com que o Sheffield United afastou o Plymouth.

