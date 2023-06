No Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, os recém consagrados tricampeões ingleses, em que alinham os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, têm a segunda oportunidade de alcançarem pela primeira vez um troféu que lhes escapou em 2020/21, quando perderam a decisão com o Chelsea, no Estádio do Dragão.

Asseguradas as conquistas da Premier League e da Taça de Inglaterra desta temporada, o City vai agora em busca do 'treble'- feito em Inglaterra só conseguido pelo Manchester United, em 1998/99 -- depois de, numa primeira fase, ter passado com distinção o Grupo G, antes de eliminar Leipzig, nos oitavos de final, Bayern Munique, nos 'quartos', e o detentor do troféu, Real Madrid, nas meias-finais.

Já o Inter Milão 'sobreviveu' a um Grupo C em que tinha como adversários o Bayern e o FC Barcelona, tornando-se, depois, 'carrasco' de duas equipas portuguesas, FC Porto, nos oitavos de final, e Benfica, nos 'quartos', além de também ter ultrapassado eterno rival AC Milan, nas 'meias'.

Ainda que os 'nerazzurri' cheguem à decisão da 'Champions' com menor favoritismo do que o Manchester City, exibem um palmarés bem mais rico do que o adversário, tendo em conta que já venceram a principal prova europeia de clubes por três vezes: em 1963/64, 1964/65 (diante do Benfica), ambas ainda na antiga Taça dos Campeões Europeus, e em 2009/10, sob o comando do português José Mourinho.

Manchester City e Inter Milão jogam a partir das 20:00 (hora em Lisboa), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, numa partida que será dirigida pelo polaco Szymon Marciniak.

