Com a saída de Evangelista, ainda não oficializada pelo clube, mas assumida por Ricardo Silva, até agora adjunto que vai orientar os minhotos frente ao FC Porto, sobe para 10 o número de clubes que mudaram de treinador, sendo que a primeira aconteceu ainda antes do início do campeonato.

No comando técnico do Famalicão desde março passado, Armando Evangelista deixa o Famalicão na oitava posição, com 17 pontos, e, segundo Ricardo Silva, já não orientou esta semana de trabalho, durante a qual a equipa preparou a receção aos 'dragões', agendada para sábado.

Ainda antes do arranque da I Liga, o treinador Tozé Marreco rescindiu com o Gil Vicente, sendo substituído provisoriamente pelo interino Carlos Cunha na jornada inaugural, até à chegada, na seguinte, de Bruno Pinheiro.

Cumprida a 12.ª das 34 jornadas da I Liga de futebol, os momentos mais 'mediáticos' aconteceram com o despedimento de Roger Schmidt, à quarta jornada, e com a formalização da saída de Ruben Amorim para o Manchester United.

No Benfica, o treinador alemão, campeão em 2022/23, não resistiu aos maus resultados (um empate e uma derrota em quatro jogos), um cenário diferente de Amorim, que à boleia do seu bom desempenho no líder Sporting foi alvo da cobiça dos ingleses.

Nas 'águias', Bruno Lage regressou ao clube, contando apenas com vitórias na I Liga desde a quinta jornada e com um jogo a menos, enquanto os 'leões' promoveram João Pereira, que estava na equipa B.

O Sporting de Braga, logo após a primeira jornada, com a saída de Daniel Sousa e a entrada de Carlos Carvalhal, Estrela de Amadora, Farense, Arouca e Rio Ave foram outras equipas que também já trocaram de treinador nesta edição 2024/25 da Liga.

- Mudanças de treinador na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol:

Jornada Clube Sai Entra

- Gil Vicente Tozé Marreco Carlos Cunha (interino)

1.ª Sporting de Braga Daniel Sousa Carlos Carvalhal

1.ª Gil Vicente Carlos Cunha (interino) Bruno Pinheiro

4.ª Benfica Roger Schmidt Bruno Lage

6.ª Estrela da Amadora Filipe Martins José Faria

6.ª Farense José Mota Tozé Marreco

9.ª Arouca Gonzalo García Vasco Seabra

10.ª Rio Ave Luís Freire Petit

11.ª Sporting Rúben Amorim João Pereira

11.ª AVS Vítor Campelos Daniel Ramos

12.ª Famalicão Armando Evangelista Ricardo Silva (interino)

AO (RPM) // JP

Lusa/Fim