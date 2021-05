Luso acolhe 'final four' da Liga Europeia de hóquei em patins exclusivamente portuguesa

O Luso, no distrito de Aveiro, vai receber, entre 15 e 16 de maio, a 'final four' totalmente portuguesa da Liga Europeia de hóquei em patins, com a participação do FC Porto, Sporting, Oliveirense e Benfica, foi hoje anunciado.