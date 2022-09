Luís Freire salientou o elevado grau de dificuldade que o encontro em Chaves pode representar para a sua equipa, mas frisou, depois da vitória frente aos 'dragões', que o Rio Ave "ficou com motivação e fome de querer mais".

"As vitórias trazem sempre confiança, alegria e convicção, mas também já havia muito disso neste grupo porque todos sentimos que temos vindo a crescer, de modo a que principal satisfação da vitória frente ao FC Porto foi mesmo o dividendo prático desse crescimento", referiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Em relação ao adversário, o técnico tem consciência das dificuldades e recordou que "o Rio Ave não vence em Chaves desde 2004".

"Na época passada perdemos lá, pelo que temos esse desafio interno de fazer as coisas diferentes frente a um adversário que é forte na construção, nas transições e tem uma qualidade de jogo bem instalada, mas estamos preparados e muito motivados para fazer história em Chaves", garantiu.

Satisfeito com o plantel e com o fecho do mercado, Luís Freire salientou que o plano de construir uma época equilibrada é feito em três tempos.

"Estou muito satisfeito com o fecho do mercado porque conseguimos juntar qualidade a um bom grupo, na certeza que todos vão ter um papel muito importante e acredito que o plantel dá garantias para o equilíbrio que pretendemos durante o desenrolar da época. A nossa primeira fase consistiu em adaptar quem transitou da época passada às exigências da I Liga. Segue-se a fase dois, que é integrar todos os novos elementos nas nossas dinâmicas. Posteriormente começará a fase três, que passa por colocar todos os jogadores em igualdade de circunstâncias, seja a nível físico, como tático, porque os nossos objetivos são os de mostrar ambição para vencer qualquer jogo e criar entusiasmo", concluiu.

O Rio Ave, 14.º classificado, com quatro pontos, desloca-se esta segunda-feira, às 21:15, ao reduto do Desportivo de Chaves, em sexto, com sete, para uma partida da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

