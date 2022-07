Wiebes confirmou as credenciais como a mais forte velocista do pelotão, aos 23 anos, ao cumprir os 175,6 quilómetros entre Bar-le-Duc e Saint-Dié-des-Vosges em 4:32.16 horas.

No segundo lugar ficou a italiana Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), com a camisola amarela a completar o pódio do dia, somando segundos de bonificação.

Vos lidera agora com 20 segundos de vantagem para as mais próximas perseguidoras, a italiana Silvia Persico (Valcar -- Travel & Service), segunda, e a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), terceira.

O dia ficou marcado por mais uma queda coletiva durante a tirada, que 'vitimou' a dinamarquesa Emma Norsgaard (Movistar), forçada a abandonar.

Na sexta-feira, a sexta etapa liga Sélestat a Le Markstein em 127,1 quilómetros, num dia de alta montanha com três contagens de primeira categoria.

